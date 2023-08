Dropbox Schrapt Unlimited Opslag Van Advanced-abonnement

Dropbox heeft laten weten dat het bedrijf limieten gaat toevoegen aan de Advanced-abonnementen. Met een Advanced-abonnement was het voorheen nog mogelijk om ongelimiteerd data online op te slaan, maar volgens Dropbox maken te veel gebruikers hier misbruik van.

Dit heeft Dropbox laten weten via een blogpost. Dropbox geeft het Advanced-plan een limiet van 15TB opslagruimte. Dit limiet geldt voor teams met maximaal drie actieve gebruikers. Voor elke extra betalende gebruiker voegt Dropbox 5TB opslagruimte toe. Dropbox komt bestaande zakelijke gebruikers die minder dan 35TB aan opslagruimte in gebruik hebben tijdelijk tegemoet. Deze gebruikers mogen het huidige in gebruik genomen opslagruimte + 5TB extra opslagruimte nog vijf jaar lang blijven gebruiken. Na deze periode gaat het nieuwe limiet in. Dezelfde regels gelden ook voor klanten die meer dan 35TB opslagruimte in gebruik hebben, maar dan voor een periode van slechts 1 jaar.

Ook heeft Dropbox het mogelijk gemaakt om extra opslagruimte bij te kopen. 1TB extra opslagruimte kost 10 euro. De nieuwe regels gaan per direct in voor nieuwe klanten. Vanaf 1 november worden de nieuwe regels stapsgewijs doorgevoerd naar bestaande klanten.

