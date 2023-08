“Google Geeft Pixel 8 Vijf Jaar Lang Android-updates”

Google gaat de aankomende Pixel 8-smartphones volgens de laatste berichten langer ondersteunen. De smartphone zou maar liefst vijf Android-updates krijgen. Dit is één meer dan de toestellen van Samsung. Samsung heeft momenteel het beste updatebeleid van alle Android-fabrikanten.

De website 9to5Google heeft te horen gekregen dat de Pixel 8 maar liefst vijf jaar lang op Android-updates kan rekenen. Dat is een jaar langer dan de vier jaar ondersteuning van high-end Samsung-toestellen. Het is echter onduidelijk of de Pixel 8 net zo lang of langer beveiligingsupdates krijgt. Doorgaans rollen fabrikanten beveiligingsupdates wat langer uit. Zo krijgen high-end Samsung smartphones vier jaar lang Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Tot nu toe kunnen gebruikers van Google Pixel-toestellen rekenen op drie grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De overgang naar vijf Android-updates zou er voor zorgen dat je een stuk langer kunt profiteren van nieuwe Android-functies en verbeteringen, waardoor je minder snel hoeft over te stappen op een nieuw toestel. Voorlopig gaar het echter nog om geruchten, want Google heeft zelf nog niks bekendgemaakt over het updatebeleid van de Pixel 8 (Pro).

via [hardware.info]