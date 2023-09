Specificaties Voordelige Mid-range Samsung Galaxy A25 Uitgelekt

Samsung werkt aan een nieuwe smartphone met de naam Galaxy A25. Het gaat om een mid-range toestel die waarschijnlijk in de komende maanden officieel op de markt zal verschijnen. Op het internet zijn nu de vermoedelijke specificaties van de Galaxy A25 opgedoken.

Nadat eerder al renders van de Samsung Galaxy A25 opdoken, zijn we nu meer te weten gekomen over de specificaties van de smartphone. Volgens de geruchten krijgt de Galaxy A25 onder andere een 6,44-inch AMOLED-scherm en een Exynos 1280-processor. De Exynos 1280-chipset kennen we onder andere van de Galaxy A53.

Verder is de Galaxy A25 uitgerust met 8GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu die met 25W kan snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. De smartphone draait uit de doos al op Android 14 met de One UI 6-schil. Een releasedatum en informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet.

via [droidapp]