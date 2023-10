Wereldwijde Uitvoering Van Oppo Find N3 Flip Gespot

Het is goed mogelijk dat de Samsung Galaxy Z Flip 5 er in Nederland een concurrent bij krijgt. Er is namelijk een internationale variant van de Oppo Find N3 Flip opgedoken, die in augustus exclusief voor de Chinese markt is aangekondigd.

Samsung domineert met de Galaxy Flip-serie momenteel de markt van klaptelefoons met een vouwbaar scherm. De afgelopen jaren zijn echter steeds meer smartphones op de markt gebracht die de concurrentie aangaan met de Flip-serie. Zo kennen we de Razr-serie van Motorola en de Find Flip-serie van Oppo. De nieuwste smartphone in de Oppo Find Flip-serie komt mogelijk ook naar Nederland.

De bron Gizmochina schrijft namelijk dat er een variant van de Oppo Find N3 Flip is opgedoken voor de internationale markt. Voor welke landen deze variant precies bedoeld is en wanneer de internationale lancering zal plaatsvinden weten we nog niet, maar aangezien Oppo ook actief is in Nederland bestaat de kans dat de Oppo Find N3 Flip ook bij ons in de winkel komt te liggen.

Oppo Find N3 Lite

De Oppo Find N3 Lite beschikt over een 6,8-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een 3,26-inch coverscherm, een snelle Mediatek Dimensity 9200-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 44W snelladen.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 32MP zoomlens met 2x optische zoom. De uitvoering met 256GB opslagruimte kost in China omgerekend zo’n 860 euro. Als de smartphone in Europa op de markt verschijnt zal de prijs vanwege BTW en importkosten bij ons waarschijnlijk wel een stuk hoger uitvallen.

