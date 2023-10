Nokia X20 En G50 Ontvangen Oktober-update

Nokia heeft een nieuwe update klaarstaan voor twee smartphones van het bedrijf. Het gaat om de beveiligingsupdate van oktober, die nu te downloaden is op de Nokia X20 en de Nokia G50.

Heb jij een Nokia X20 of Nokia G50, dan kun je nu een update downloaden die de allernieuwste beveiligingspatch installeert. De beveiligingspatch van oktober 2023 bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat je weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden.

De update is ongeveer 100MB groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]