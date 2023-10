Samsung Verwacht In 2024 Meer Dan 20 Miljoen Vouwbare Smartphones Te Verkopen

Samsung is al jaren de leider op de markt van vouwbare smartphones en de Zuid-Koreaanse fabrikant verwacht dat de verkoopcijfers van zijn Z Fold- en Z Flip-toestellen volgend jaar verder zal stijgen.

Samsung heeft inmiddels al de vijfde versie van de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip smartphones uitgebracht en deze vouwbare smartphones zijn steeds meer in trek. Ondanks dat fabrikanten als Motorola, Oppo en OnePlus steeds meer concurrerende smartphones op de markt brengen, kiezen de meeste mensen nog steeds voor een Samsung-toestel. Samsung verwacht daarom in 2023 maar liefst 15 miljoen vouwbare smartphones te verkopen en dit aantal zal in 2024 volgens de fabrikant verder stijgen naar 20 miljoen. Uiteraard rekent Samsung hierbij de verkoop van de Galaxy Z Fold 6 mee, die in de zomer zal worden gelanceerd.

Op dit moment heeft Samsung in 2023 ongeveer 10 miljoen vouwbare smartphones verkocht. De fabrikant heeft dus nog een lange weg te gaan, maar met de feestdagen op komst is het goed mogelijk dat Samsung zijn doel haalt. Of Samsung volgend jaar 20 miljoen toestellen weet te verkopen hangt waarschijnlijk grotendeels af van wat de concurrentie het komende jaar doet.

Kijken jullie ook voornamelijk naar Samsung als het gaat om vouwbare smartphones of zijn er andere merken die jouw aandacht trekken?

