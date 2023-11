Motorola Edge 20 En Moto G82 Ontvangen Nieuwe Beveiligingsupdate

Maak jij gebruik van een Motorola Edge 20 of Moto G82, dan kun je nu een nieuwe beveiligingsupdate downloaden. De Edge 20 krijgt de allernieuwste beveiligingspatch, terwijl gebruikers van de Moto G82 de beveiligingspatch van vorige maand kunnen installeren.

De update voor de Motorola Edge 20 is ongeveer 70MB groot en werkt de beveiligingspatch bij naar die van november 2023. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date. De update voor de Moto G82 werkt ook de beveiligingspatch bij, maar in dit geval gaat het om de patch van oktober 2023. Hierdoor loopt de beveiliging van de Moto G82 dus een maandje achter.

De updates brengen geen nieuwe functies met zich mee en beide smartphones blijven draaien op Android 13. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]