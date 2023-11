Gelekte Renders Tonen Robuuste Samsung Galaxy XCover 7

Op het internet zijn renders van de Samsung Galaxy XCover 7 opgedoken. De Galaxy XCover 7 is een robuuste smartphone die de XCover 6 Pro van vorig jaar zal opvolgen.

Een introductiedatum hebben we nog niet, maar Samsung werkt aan de opvolger van de Samsung XCover 6 Pro. De XCover 7 is van alle kanten te zien op beelden die zijn gedeeld door de website AndroidHeadlines. De Samsung XCover 7 krijgt volgens de bron een stevige achterkant die je kunt verwijderen. Dit zou kunnen betekenen dat je de accu kunt verwisselen.

De XCover 7 krijgt een enkele rear-camera met een dubbele led-flitser en voorop zien we dat de selfie-camera zit verwerkt in de druppelnotch van het scherm. De power- en volume-knoppen zitten aan de rechterzijde en aan de linkerzijde vinden we nog een instelbare actieknop. Informatie over de interne specificaties of een introductiedatum ontbreken nog.

via [tweakers]