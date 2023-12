Nokia X20 en G50 Ontvangen November-update

Nokia heeft een nieuwe update klaarstaan voor twee smartphones van de fabrikant. Gebruikers van de Nokia X20 en Nokia G50 kunnen de beveiligingspatch van november 2023 downloaden.

De nieuwste update werkt de beveiligingspatch van de Nokia X20 en de Nokia G50 bij naar die van november 2023. Deze patch bevat enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Naast een verbeterde beveiliging lijkt de update verder geen nieuwe functies of andere grote veranderingen met zich mee te brengen. Wel moet de update zorgen voor een verbeterde systeemstabiliteit, aldus de changelog. De update rolt in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor alle gebruikers van de Nokia X20 en G50 beschikbaar is. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]