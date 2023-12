“Nothing Phone 2a Kost Slechts 400 Euro”

Volgens de laatste geruchten gaat de aankomende Nothing Phone 2a bijna de helft kosten van de huidige high-end Nothing Phone 2. De Nothing Phone 2a gaat de concurrentie aan met mid-range smartphones.

Nadat eerder al specificaties en foto’s van de Nothing Phone 2a voorbijkwamen in het geruchtencircuit, is nu ook de vermoedelijke adviesprijs opgedoken. Volgens de doorgaans goedgeïnformeerde bron Roland Quandt krijgt de Nothing Phone 2a een adviesprijs mee van ongeveer 400 euro voor het basismodel. Dat is een stuk voordeliger dan de Nothing Phone 2, die bij de lancering een adviesprijs meekreeg van 699 euro of 799 euro afhankelijk van de configuratie.

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

De Nothing Phone 2a verschijnt in twee configuraties op de markt. Je kunt kiezen tussen 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. De officiële introductie zal naar verwachting eind februari tijdens het Mobile World Congress in Barcelona plaatsvinden.

via [droidapp]