OnePlus Brengt Nieuwe Budget-smartphone OnePlus Nord N20 SE Uit

Kort nadat OnePlus de OnePlus 10T introduceerde is er een nieuwe budget-smartphone van de fabrikant opgedoken. In de officiële winkel van OnePlus op AliExpress vinden we nu namelijk de OnePlus Nord N20 SE.

De OnePlus Nord N20 SE is een nog voordeligere versie van de OnePlus Nord N20 5G. De Nord N20 SE beschikt onder andere over een MediaTek Helio G35-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Voorop vinden we een 6,56-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met 33W snelladen. De dubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en een dieptelens. Voor het maken van selfies heeft de Nord N20 SE een 8MP camera in de druppelnotch van het scherm.

De OnePlus Nord N20 SE is vanaf vandaag te bestellen in de kleuren zwart en blauw voor zo’n 200 dollar. Het is nog onduidelijk of en wanneer OnePlus de Nord N20 SE in Nederland zal uitbrengen.

via [androidplanet]