Introductie OnePlus Buds Pro 3 Op 4 Januari

OnePlus heeft via de Chinese website Weibo bekendgemaakt dat de fabrikant op 4 januari een nieuw setje draadloze oordopjes zal introduceren. De oordopjes met de naam OnePlus Buds Pro 3 verschijnen waarschijnlijk ook in Europa op de markt.

Nadat OnePlus begin december de OnePlus 12 introduceerde voor de Chinese markt, is de fabrikant zich nu aan het voorbereiden op de internationale lancering van de vlaggenschip-smartphone. Deze internationale lancering zal op 23 januari plaatsvinden. In dezelfde maand kunnen we echter met nog meer OnePlus-producten kennismaken. Zo zal ook de voordeligere OnePlus 12R gepresenteerd worden en maken we kennis met de OnePlus Buds Pro 3.

OnePlus zal de Buds Pro 3 op 4 januari voor de Chinese markt aankondigen, maar we verwachten dat OnePlus de oordopjes op 23 januari ook voor de Europese markt zal presenteren. Veel details over de oordopjes hebben we nog niet, maar de teaser laat wel zien hoe de oordopjes er uit zien en dat de oordopjes in ieder geval in de kleuren zwart en blauw op de markt verschijnen. Volgens de teaser leveren de oordopjes “vlaggenschipgeluidskwaliteit”.

