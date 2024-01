Samsung Galaxy A14 Ontvangt Android 14-update

Mensen met een budget-smartphone moeten doorgaans wat langer wachten op nieuwe Android-updates dan mensen met een high-end smartphones. Voor gebruikers van de Samsung Galaxy A14 komt nu echter een einde aan het wachten, want de Android 14-update staat nu klaar om te downloaden.

Samsung zou oorspronkelijk van plan zijn om de Galaxy A14 nog voor de jaarwisseling te voorzien van een Android 14-update, maar om onbekende reden is dat niet gelukt. Gelukkig hebben gebruikers niet veel langer hoeven wachten, want inmiddels staat de update klaar om te downloaden.

Gebruikers van de Galaxy A14 5G kunnen nu op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De Android 14-update met versienummer A146PXXU5CWL7 is 1,7GB groot en komt samen met de One UI 6-schil. Deze schil brengt verschillende vernieuwingen met zich mee, waaronder een iets aangepaste interface met een vernieuwde Quick panel, een vernieuwde weer-widget en een uitgebreider vergrendelscherm.

Het kan een aantal dagen duren voordat de Android 14-update voor alle Galaxy A14 5G-gebruikers beschikbaar is, want updates rollen in fasen uit. De update is als eerste te downloaden op unbranded toestellen.

