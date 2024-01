Samsung Introduceert Robuuste Galaxy Xcover 7 en Tab Active 5

Samsung heeft twee nieuwe apparaten aangekondigd. Het gaat om een robuuste smartphone met de naam Galaxy Xcover 7 en een robuuste tablet met de naam Galaxy Tab Active 5.

Vlak voor de introductie van de Galaxy S24-serie heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung eerst nog twee andere apparaten gepresenteerd. De Xcover 7 is de opvolger van de Xcover 5 uit 2021 en is gemaakt voor gebruik in de wat ruigere omgevingen. Zo beschikt de smartphone over een robuuste stof- en waterdichte behuizing en een laag Gorilla Glass Victus+ over het scherm. Hierdoor is de smartphone bestand tegen vallen tot 1.5 meter hoogte.

Het scherm is 6,6-inch groot en heeft een full-hd-resolutie en een 60Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Dimensity 6100 Plus-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 4050 mAh verwisselbare accu. Achterop vinden we een enkele 50MP hoofdcamera en voorop in de druppelnotch van het scherm nog een 5MP selfie-camera. Verder heeft de Galaxy Xcover 7 een 3.5mm koptelefoonaansluiting, Dolby Atmos-speakers en een programmeerbare Xcover Key.

De Samsung Galaxy Xcover 7 draait uit de doos op Android 14 en is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 359 euro.

Samsung Galaxy Tab Active 5

De Galaxy Tab Active 5 is een kleine robuuste tablet die bestand is tegen vallen tot een hoogte van 1.8 meter. De tablet beschikt over een 8-inch 120Hz scherm met daaronder fysieke knoppen voor de bediening.

Intern beschikt de tablet over 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5050 mAh accu, een 13MP hoofdlens en een 5MP selfie-camera. Net als de Xcover 7 heeft de Tab Active 5 een 3.5mm koptelefoonaansluiting en draait de tablet op Android 14. De Galaxy Tab Active 5 krijgt een adviesprijs mee van 579 euro. Samsung levert de tablet inclusief S Pen. Net als de tablet is deze S Pen waterdicht.

via [androidplanet]