Samsung Galaxy A53 en A52s Ontvangen Januari-update

Nadat Samsung de januari-update eerder al uitrolde naar de vlaggenschip-smartphones van de fabrikant, rolt de nieuwste beveiligingsupdate nu ook uit naar de eerste toestellen in de Galaxy A-serie. Zo staat de update nu klaar voor de Galaxy A53 en de Galaxy A52s.

De update voor de Galaxy A53 met firmwareversie A536BXXS8DWL5 is ongeveer 245MB groot en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. De beveiligingspatch van januari bestaat uit 75 fixes voor beveiligingsrisico’s in het Android-besturingssysteem. Ook heeft Samsung zelf nog wat fixes toegevoegd voor zijn eigen One UI-schip.

Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy A52s. Ondanks dat de updates geen nieuwe functies met zich meebrengen is het wel mogelijk dat er op de achtergrond stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via “Instellingen” -> “Softwareupdate” -> “Downloaden en installeren“.

