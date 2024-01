Philips Hue Introduceert Luxe Dymera Wandlamp

Philips Hue heeft een nieuwe wandlamp aangekondigd die deze maand in Nederland op de markt verschijnt. De Philips Hue Dymera wandlamp is geschikt voor binnen en buitenshuis en beschikt over twee lichtbronnen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bediend.

De nieuwe Philips Hue Dymera wandlamp heeft een uniek ontwerp met twee verschillende lichtbronnen aan de boven- en onderkant van de wandlamp. Deze LED-verlichting is gericht op de muur voor een architecturale look en een verfijnde stijl. De twee afzonderlijk regelbare lampen zijn draadloos te bedienen met de Hue app. Ook is de Philips Hue Dymera weerbestendig (IP44), waardoor je de wandlamp zowel binnen als buiten kunt monteren.

De nieuwe lamp werkt met bluetooth, maar ook via de Hue Bridge. Deze laatste optie is vooral handig als je besluit om de wandlamp buiten te monteren. Met een keuze uit maar liefst 16 miljoen kleuren kun je voor elke situatie de juiste sfeer creëren. Of dit nou in je huiskamer is of op het terras in je tuin. De Philips Hue Dymera is vanaf 27 februari verkrijgbaar voor een adviesprijs van 219,99 euro.