Officieel: Deze Motorola-smartphones Krijgen Android 14-update

Snel is Motorola niet met de uitrol van Android-updates, maar we weten inmiddels wel welke smartphones van de fabrikant een update naar Android 14 krijgen. We hebben de toestellen hieronder op een rijtje gezet.

De website Ytechb heeft met behulp van de supportpagina van Motorola een lijst samengesteld van alle Motorola-smartphones die een Android 14-update krijgen. De lijst bestaat uit 29 toestellen:

Motorola Razr-serie:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Motorola Razr+ 2023

Motorola Razr 2023

Motorola Razr 2022

Motorola Edge-serie:

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2023

Motorola Edge+ 2022

Motorola Edge 2022

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Motorola G-serie:

Moto G 5G 2023

Moto G Stylus 5G 2023

Moto G Stylus 2023

Moto G Power 5G 2023

Moto G84 5G

Moto G54

Moto G73 5G

Moto G53 5G

Moto G23

Moto G14

ThinkPhone:

Motorola Lenovo ThinkPhone

Wanneer de bovenstaande smartphones de Android 14-update ontvangen is nog onduidelijk. Wel is het hoogstwaarschijnlijk dat de vlaggenschip-smartphones, zoals de Razr 40, als eerste aan de beurt zijn. Mensen met een voordeligere smartphone uit de Moto G-serie moeten waarschijnlijk nog wel redelijk lang wachten. Zodra Motorola is begonnen met de uitrol van Android 14, zullen wij dat met jullie delen

via [androidplanet]