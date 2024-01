OnePlus Introduceert OnePlus Nord N30 SE 5G

OnePlus heeft onlangs de OnePlus 12 en 12R aangekondigd, maar nu heeft de fabrikant zonder grote introductie ook de OnePlus Nord N30 SE uitgebracht. Dit is een voordelige budget-smartphone die waarschijnlijk voor minder dan 200 euro op de markt verschijnt.

De OnePlus Nord N30 SE beschikt over een 6.72-inch LCD-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels, een Mediatek Dimensity 6020-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptesensor. De smartphone heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting, maar een aansluiting voor een microSD-kaart ontbreekt. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone verschijnt op de markt in de kleuren Black Satin en Cyan.

Het is onduidelijk of de Nord N30 SE ook in Nederland gelanceerd zal worden, maar we verwachten van niet. De Nord N20 SE verscheen namelijk ook niet in Nederland op de markt. Wel kun je de OnePlus Nord N30 SE straks waarschijnlijk bestellen via websites als AliExpress.