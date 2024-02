Deze Samsung-smartphones Krijgen In Maart One UI 6.1-update

Samsung zal in maart beginnen met de uitrol van de One UI 6.1-update, die verschillende AI-functies met zich meebrengt. We weten nu naar welke apparaten Samsung deze update zal uitrollen. Het gaat om de vlaggenschip-smartphones en -tablets uit 2023.

Mensen met een Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ of Galaxy Tab S9 Ultra krijgen allemaal een update naar One UI 6.1. Al deze apparaten krijgen met deze update ook toegang tot de functies van Galaxy AI. Met Galaxy AI is het onder andere mogelijk om telefoongesprekken live te vertalen en foto’s beter te bewerken. Ook kun je met ‘Circle to Search’ iets op je scherm omcirkelen om hier vervolgens een zoekopdracht op te laten uitvoeren.

Andere interessante features die One UI 6.1 met zich meebrengt zijn de assistent in Samsung Notes (notities) om berichten samen te vatten en de ‘instant slo-mo’ functie waarmee je video’s in slowmotion kunt afspelen door een video ingedrukt te houden. Deze vertraagde video kun je vervolgens ook als slowmotion-video opslaan.

Samsung rolt de One UI 6.1-update vanaf eind maart in fasen uit.

via [AW]