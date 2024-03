Live Foto’s Tonen Design Van Samsung Galaxy A55

Samsung zal de Galaxy A55 samen met de Galaxy A35 op 11 maart officieel introduceren, maar op het internet zijn nu al enkele foto’s opgedoken waarop het design van de Galaxy A55 goed te zien is. Op de foto’s zien we onder andere de driedubbele rear-camera en het Key Island.

Nadat eerder al specificaties en renders van de Galaxy A55 opdoken, krijgen we nu live foto’s te zien. Op deze foto’s zien we de groene variant van de Galaxy A55. De foto’s bevestigen dat Samsung het zogeheten Key Island aan de zijkant van de behuizing terugbrengt. Het Key Island is een uitsparing waarin de power- en volume-knoppen zitten verwerkt.

Ook zien we dat de Galaxy A55 achterop beschikt over drie lenzen. Deze lenzen zitten niet in een camera-module, maar steken los van elkaar uit de behuizing. Door dit design lijkt de Galaxy A55 veel op de smartphones in de Galaxy S24-serie. Na de officiële introductie op 11 maart zetten wij alle details van de Galaxy A55 en de Galaxy A35 op een rijtje.

