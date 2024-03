Eerste Details Van OnePlus 13 Uitgelekt

OnePlus zal de OnePlus 13 pas in het laatste kwartaal van dit jaar officieel introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al enkele details opgedoken. Zo krijgt de OnePlus 13 volgens de geruchten onder andere een nieuw ontwerp en een krachtigere processor.

De informatie over de OnePlus 13 is gedeeld door Digital Chat Station. Volgens deze bron krijgt de OnePlus 13 een aanzienlijk ander ontwerp, waarbij de camera-module die aan de zijkant van de behuizing doorloopt verdwijnt. Ook schrijft de bron dat de smartphone een 2K-scherm krijgt met daarin een ultrasonische vingerafdrukscanner. Hoe groot dit scherm is weet de bron nog niet.

Daarnaast krijgt de OnePlus 13 een camera-setup die te vergelijken is met die van de Oppo Find X7 Ultra. Zo krijgt de smartphone onder andere een 50MP hoofdlens en telelens die voor scherpere foto’s moeten zorgen. Als laatste maakt de OnePlus 13 waarschijnlijk gebruik van een Snapdragon 8 Gen 4-processor. Deze nog onaangekondigde Qualcomm-chipset zal waarschijnlijk in oktober gepresenteerd worden, vlak voor de officiële introductie van de OnePlus 13.

via [AW]