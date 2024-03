Deze Drie Samsung-smartphones Krijgen Geen Updates Meer

We kunnen weer een aantal smartphones toevoegen aan de lijst die geen software-updates meer ontvangen. Uit het updateoverzicht van Samsung kunnen we opmaken dat de software-ondersteuning voor de Galaxy S10 Lite, de Galaxy Note 10 Lite en de Galaxy A71 ten einde is gekomen.

Nieuwe Samsung-smartphones ontvangen steeds langer software-updates, maar oudere modellen maken nog gebruik van het oude updatebeleid. Hierdoor worden de Galaxy S10 Lite, de Galaxy Note 10 Lite en de Galaxy A71, die in 2020 op de markt verschenen, niet meer voorzien van updates. Omdat de smartphones geen beveiligingspatches meer ontvangen, zal de beveiliging van deze toestellen op termijn niet meer up-to-date zijn.

Wil jij altijd gebruikmaken van de nieuwste Android-versies en altijd de nieuwste beveiligingsupdates ontvangen? Dan is het misschien tijd om een nieuwe smartphone te kopen. De nieuwste vlaggenschip-smartphones van Samsung worden maar liefst 7 jaar lang van updates voorzien.

via [droidapp]