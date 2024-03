Render Toont OnePlus 13 Met Nieuwe Camera-module

Op het internet is een render opgedoken die vermoedelijk de achterkant van de OnePlus 13 toont. Het valt op dat de smartphone een totaal andere camera-module heeft dan de huidige OnePlus 12. In plaats van een grote ronde module zien we een langwerpige module dat meer lijkt op het design van de Sony Xperia 1 V.

De nieuwste vlaggenschip-smartphones van OnePlus beschikken allemaal over een opvallend grote ronde camera-module, maar mogelijk maakt de OnePlus 13 een einde aan deze vormgeving. Op een gelekte render zien we namelijk een camera-module met een nieuw langwerpig ontwerp. In deze module zitten drie lenzen in een verticale opstelling, inclusief een periscooplens en een groothoeklens. OnePlus heeft opnieuw samengewerkt met het bedrijf Hasselblad.

Er zijn ook al een aantal specificaties van de OnePlus 13 opgedoken in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 13 een AMOLED-scherm met een resolutie van 3168 x 1440 pixels, een Snapdragon 8 Gen 4-processor, een 50MP hoofdlens en een verbeterde in-display vingerafdrukscanner. De officiële introductie zal waarschijnlijk pas in oktober plaatsvinden, dus neem de geruchten voorlopig nog met een flinke korrel zout.

via [droidapp]