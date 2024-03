Eerste ‘Beperkte’ Details Van Sony Xperia 1 VI, Xperia 5 VI en Xperia 10 VI Gelekt

Sony brengt elk jaar enkele Xperia-smartphones op de markt die vooral populair zijn onder professionele fotografen. Sony lijkt inmiddels te werken aan de opvolgers van de Xperia 1 V, de Xperia 5 V en de Xperia 10 V. De eerste specificaties van de nieuwe smartphones zijn nu namelijk opgedoken in het geruchtencircuit.

Ondanks eerdere verwachtingen introduceerde Sony tijdens de Mobile World Congress geen nieuwe smartphones. Wanneer de officiële introductie van de Xperia 1 VI , Xperia 5 VI en Xperia 10 VI wel zal plaatsvinden is nog onduidelijk, maar naar verwachting hoeven we niet heel lang meer te wachten. Sony introduceerde de Xperia 1 V vorig jaar namelijk op 11 mei en daarom is de kans groot dat we de Xperia 1 VI dit jaar ook in mei te zien krijgen. Wel verscheen de Xperia 1 V pas twee maanden na de introductie op de markt.

De eerste specificaties van de nieuwe Xperia-smartphones zijn gespot door een Japanse blog en vervolgens gedeeld door GSMArena. Het gaat enkel om het werkgeheugen van de smartphones. Volgens de bron krijgt de Sony Xperia 1 VI twee configuraties met 12GB en 16GB werkgeheugen. De Xperia 5 VI is opnieuw alleen met 8GB werkgeheugen verkrijgbaar en de goedkopere Xperia 10 VI verschijnt op de markt met 6GB en 8GB werkgeheugen. Met hoeveel opslagruimte Sony deze configuraties combineert is nog onduidelijk. De huidige Xperia 5 V heeft 128GB opslagruimte en de Xperia 1 V is verkrijgbaar met 256GB of 512GB opslagruimte. Daarnaast kun je de opslagruimte van Xperia-smartphones eenvoudig uitbreiden met een microSD-kaart.

via [AW]