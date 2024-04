Motorola Edge 50 Ultra Te Zien In Gelekte Marketing Video’s

Motorola zal op 3 april naar verwachting drie nieuwe smartphones introduceren. Een van deze smartphones, de Motorola Edge 50 Ultra, is nu van alle kanten te zien in gelekte video’s. De “marketing video’s” laten onder andere zien dat de smartphone een scherm met gebogen zijkanten heeft.

De onderstaande video’s zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass. Het lijkt te gaan om officiële marketing video’s, die de Motorola Edge 50 Ultra van alle kanten tonen. We zien heel duidelijk dat Motorola niet heeft gekozen voor een plat scherm, maar voor een scherm die aan de zijkanten gebogen is. Ook maken de beelden duidelijk dat de smartphone een waterdichte behuizing heeft.

Specificaties van de Motorola Edge 50 Ultra doken eerder al op in het geruchtencircuit. Zo beschikt de smartphone vermoedelijk over een Snapdragon 8S Gen 3-processor en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP periscooplens met 3x tot 5x optische zoom. De accu heeft een capaciteit van 4.500 mAh en kan met maar liefst 125W snelladen. Ook heeft de smartphone ondersteuning voor 50W draadloos laden.

Motorola zal de Edge 50-serie op 3 april introduceren tijdens een presentatie in India. Wanneer en voor wat voor adviesprijs de Edge 50 Ultra in Nederland op de markt verschijnt is nog onduidelijk. Na de officiële introductie op 3 april zetten wij alle details over de Edge 50, Edge 50 Fusion en Edge 50 Ultra voor jullie op een rijtje. Eerder doken al beelden op van de Motorola Edge 50 Pro.

via [androidauthority]