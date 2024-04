Samsung Galaxy S20-serie en Galaxy Note 20 Krijgen Minder Vaak Updates

Samsung stopt met het maandelijks uitbrengen van beveiligingsupdates voor de smartphones in de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20. In plaats daarvan ontvangen de smartphones vanaf nu elke drie maanden een update.

In plaats van twaalf updates per jaar ontvangen de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE en de Galaxy Note 20 vanaf nu vier updates per jaar. De smartphones verschenen in 2020 op de markt met Android 10 en hebben eerder al hun laatste Android-update ontvangen. Beveiligingsupdates rollen nog wel uit, maar voortaan minder vaak dan voorheen.

De laatste beveiligingsupdate die Samsung naar deze smartphones uitrolde is die van maart 2024. De volgende update zal dus in juni worden uitgerold.

via [androidplanet]