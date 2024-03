Samsung’s One UI 6.1-update Lost ‘Inbrand-bug’ Op

Samsung is inmiddels begonnen met de uitrol van One UI 6.1 voor de Galaxy S23-serie, de Z Fold 5 en de Z Flip 5. De update brengt een belangrijke verbetering met zich mee. In de update wordt namelijk de ‘inbrand-bug’ opgelost, die eind 2023 opdook in Android 14.

Samsung rolde eind vorig jaar een Android 14-update uit naar een groot aantal smartphones van het bedrijf. Deze update bracht echter een bug met zich mee. Normaal worden vaak getoonde interface-elementen regelmatig een paar pixels opgeschoven om het scherm te beschermen tegen inbranden van pixels. Op Samsung-smartphones werkte dit zogeheten ‘pixel shift’ mechanisme echter niet in de statusbalk, waardoor delen van de statusbalk soms langere tijd “ingebrand” bleven. In de One UI 6.1-update is de ‘pixel shift’ van de statusbalk opnieuw geactiveerd, waardoor de kans op inbranden vanaf nu weer een stuk kleiner is.

De One UI 6.1-update is beschikbaar voor alle smartphones in de Galaxy S23-serie, inclusief de Galaxy S23 FE. Dezelfde update staat ook klaar voor de opvouwbare Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. De fix voor de ‘inbrand-bug’ zal later ook naar oudere smartphones worden uitgerold.

Heb je de One UI 6.1-update nog niet ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Info telefoon‘ -> ‘Softwaregegevens‘.

via [galaxyclub]