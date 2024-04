Nokia X30 en Nokia G60 Ontvangen Android 14-update

Goed nieuws voor mensen met een Nokia X30 of een Nokia G60. HMD Global is namelijk begonnen met de uitrol van Android 14 naar beide smartphones. De Android 14-update brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Na de installatie van Android 14 kun je profiteren van de nieuwste verbeteringen, zoals een stabieler systeem, meer privacy-opties en een verbeterde interface. Ook bevat de update de beveiligingspatch van februari 2024, waardoor de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Nokia X30 en de Nokia G60. Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]