Motorola Edge 50 Pro Officieel Aangekondigd

Motorola heeft zojuist de Edge 50 Pro aangekondigd. Opmerkelijk genoeg zijn sommige specificaties van de Motorola Edge 50 Pro lager geplaatst dan die van zijn voorganger. Een Europese releasedatum hebben we nog niet.

De Motorola Edge 50 Pro heeft een wat beter scherm dan de Edge 40 Pro. Het gaat om een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2712×1220 pixels, een 144Hz-verversingssnelheid, een maximale helderheid van 2000cd/m² en ondersteuning voor HDR10+.

Intern vinden we opvallend genoeg een Snapdragon 7 Gen 3-processor. De Edge 40 Pro maakt gebruik van een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Ook heeft de smartphone tragere opslagruimte. Het gaat om UFS 2.2-opslag in plaats van UFS 4.0-opslag. Consumenten kunnen kiezen tussen 128GB of 256GB opslagruimte in combinatie met 8GB of 12GB werkgeheugen. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh en heeft ondersteuning voor 125W bekabeld laden en 50W draadloos laden.

De selfie-camera heeft een 50MP resolutie en de driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens (f/1.4), een 13MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. De behuizing is waterdicht (IP68) en meet 161,2×72,4×8,2mm.

In India krijgt de Motorola Edge 50 Pro een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 430 euro (8GB + 128GB) of 485 euro (12GB + 256GB). Informatie over een Europese releasedatum of Europese adviesprijzen heeft Motorola nog niet gegeven.

via [tweakers]

beelden [gsmarena]