Google Chrome Stopt Verzamelen Gegevens In Incognitomodus

Google gaat stoppen met het verzamelen van digitale activiteiten wanneer je de incognitomodus gebruikt in de Chrome-browser. Eerder bleek dat Google in deze privémodus nog altijd data van gebruikers opsloeg, maar het lijkt er op dat Google nu wijzigingen gaat doorvoeren die ervoor moeten zorgen dat browsen echt privé zal zijn.

De Google Chrome browser kun je op twee manieren gebruiken. Je kunt normaal browsen of je kunt het internet op in de incognitomodus. De incognitomodus is een functie waarbij je het internet op kan zonder dat je zoekgeschiedenis en cookies worden opgeslagen. Er loopt echter al jaren een rechtszaak tegen Google, omdat het bedrijf in deze privémodus alsnog data van gebruikers opsloeg.

Als gevolg hiervan heeft Google nu laten weten alle verzamelde data uit de Chrome-incognitomodus te wissen. Woordvoerder José Casteñeda geeft aan dat Google de verzamelde informatie sowieso niet koppelde aan individuele gebruikers en dat ze ‘graag data verwijderen dat niet helpt bij het personaliseren van de gebruiker’.

De gebruikersdata is op het moment van schrijven nog niet verwijderd. Ook de disclaimer die Google dit jaar toevoegde, waarin het bedrijf liet weten dat Google het internetgebruik kon inzien op Chrome-incognito, is nog niet weggehaald. Het is nog onduidelijk wanneer Google de data daadwerkelijk permanent zal verwijderen.

