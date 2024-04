Google Pixel 8a Te Zien Op Foto’s

Naar verwachting zal Google in mei de Google Pixel 8a introduceren. Details over deze voordeligere smartphone zijn inmiddels al verschillende keren voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Zo is de Pixel 8a nu onder andere van beide kanten te zien op gelekte foto’s.

Veel informatie over de opvolger van de Google Pixel 7a is voor de officiële introductie al opgedoken in het geruchtencircuit. Zo kregen we maanden geleden al enkele renders te zien en is de Pixel 8a nu ook te bewonderen op de onderstaande foto’s. De Google Pixel 8a is een redelijk compacte smartphone die volgens de geruchten beschikt over een 6,1-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Of het scherm van de Pixel 8a net zo helder is als die van de Pixel 8 is nog onduidelijk, maar wel zien we dan de smartphone vrij dikke schermranden krijgt.

Intern vinden we een krachtige Tensor G3-chipset. Deze processor is ook aanwezig in de huidige Google Pixel 8 en is ongeveer 20 tot 30 procent krachtiger dan de Tensor G2-chipset. Naast de Tensor G3-chipset verwachten we 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 27W snelladen. De camera’s krijgen mogelijk geen upgrade ten opzichte van de Pixel 7a. Hierdoor bestaat de rear-camera opnieuw uit een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Een telelens ontbreekt.

De adviesprijs van de Google Pixel 8a valt volgens eerdere geruchten hoger uit dan die van de Pixel 7a. De Pixel 8a kost mogelijk 569 euro. Dit is 60 euro duurder dan de originele adviesprijs van de Pixel 7a. De Pixel 7a haal je inmiddels echter al voor slechts 389 euro in huis en ook de betere Pixel 8 is nu voor 589 euro te koop. Hierdoor is het nog maar de vraag hoe interessant de Pixel 8a is als de smartphone inderdaad 569 euro gaat kosten.

De officiële introductie zal volgende maand op 14 mei plaatsvinden tijdens de Google I/O 2024 ontwikkelaarsconferentie.

via [androidplanet]