Foto: “Google Pixel Fold 2 Krijgt Nieuwe Camera En Smaller Scherm”

De website Android Authority heeft een foto gedeeld waarop een prototype van de Google Pixel Fold 2 te zien zou zijn. Als we op de foto afgaan krijgt de opvolger van de Pixel Fold een andere camera en een smaller coverscherm.

De huidige Google Pixel Fold heeft net als de nieuwste Pixel-smartphones aan de achterzijde een horizontale camera-module die over de hele achterkant loopt. Mogelijk wijkt Google daar bij de Pixel Fold 2 van af. Op het internet is namelijk een vermoedelijke prototype van de Pixel Fold 2 opgedoken. Deze prototype toont een vierkante camera-module met daarin vier lenzen in de linkerbovenhoek.

Ook de afmetingen van de prototype zijn anders dan de huidige Pixel Fold. Zo zien we dat het scherm aan de buitenzijde een stuk smaller is, zoals we dat ook kennen van de Samsung Galaxy Z Fold-serie. De Pixel Fold is juist interessant voor mensen die een vouwbare smartphone willen die een andere vorm heeft dan de Z Fold-serie. Het zou daarom opmerkelijk zijn als de Pixel Fold 2 dezelfde afmetingen krijgt als die van Samsung’s populaire foldables. Het is echter belangrijk om te melden dat het om een prototype gaat, dus nog niks staat vast.

Google Pixel Fold 2 specificaties

Volgens Android Authority krijgt de Google Pixel Fold 2 onder andere een Tensor G4-chip in combinatie met 16GB Lpddr5-werkgeheugen en minimaal 256GB UFS 4.0-opslagruimte. Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel Fold 2 zal introduceerden. Google introduceerde de eerste Pixel Fold in mei tijdens Google I/O.

