Satellietcommunicatie Volgend Jaar Mogelijk Met Samsung-smartphones

Een topman van Samsung heeft laten weten dat het bedrijf “volgend jaar” noodcommunicatie via satellieten op smartphones mogelijk maakt. We verwachten de functie als eerste te zien op de Samsung Galaxy S24.

Samsung topman Park Yong-in heeft tijdens een interview met Sisa Journal gezegd dat Samsung-smartphones vanaf volgend jaar gebruik kunnen maken van satellietcommunicatie. Dankzij satellietcommunicatie is het mogelijk om nooddiensten te bereiken op plekken waar het normale telecomnetwerk of wifi niet beschikbaar is.

Meer informatie heeft de topman niet gegeven, maar de kans is groot dat de Galaxy S24-serie als eerste ondersteuning gaat bieden voor tweerichtingssatellietcommunicatie. Verschillende smartphones van merken als Apple, Huawei en CAT hebben al wat langer de mogelijkheid om berichten te versturen via satellieten. Samsung gaf bij de lancering van de Galaxy S23-serie aan dat deze smartphone nog geen satellietcommunicatie heeft omdat de technologie er nog niet klaar voor was.

via [tweakers]