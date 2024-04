“Introductie Xiaomi 14T (Pro) In September” Eerste Specificaties Gelekt

Xiaomi heeft de Xiaomi 14-serie pas in februari geïntroduceerd, maar inmiddels duiken de geruchten over de Xiaomi 14T-serie alweer op. Zo beweren de nieuwste geruchten dat Xiaomi de Xiaomi 14T en 14T Pro in september zal introduceren. Ook zijn de eerste specificaties al van de smartphones al uitgelekt.

De Xiaomi 14T en 14T Pro zijn opgedoken in de broncode van HyperOS, het besturingssysteem dat draait op de smartphones van de fabrikant. Volgens de website Android Headlines lijkt de Xiaomi 14T Pro veel op de Redmi K70 Ultra en beschikt de smartphone onder andere over een krachtige Dimensity 9300-processor. Ook krijgt de Xiaomi 14T Pro ondersteuning voor draadloos laden.

Specificaties van de reguliere Xiaomi 14T zijn nog niet uitgelekt, maar naar verwachting krijgt de smartphone een minder krachtige chipset dan de 14T Pro. De camera-setup en de accucapaciteit van de Xiaomi 14T en 14T Pro zijn mogelijk wel hetzelfde, want dat is ook het geval bij de Xiaomi 13T en 13T Pro.

Volgens de bron zal de officiële introductie in september plaatsvinden en brengt Xiaomi de Xiaomi 14T-serie wereldwijd uit. Adviesprijzen hebben we nog niet, maar de Xiaomi 13T en 13T Pro kregen bij de lancering een adviesprijs mee van 649 en 799 euro.

