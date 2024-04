Huawei Stopt Met P-serie, Volgende Smartphone Heet Pura 70

Huawei heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de naamgeving van de P-serie zal veranderen. In plaats van P50, P60, etc heet de volgende smartphone Huawei Pura 70. De nieuwe naam staat voor “eenheid en puurheid“, aldus de bron Huawei Central.

De P-serie gaat door onder een nieuwe naam, maar de kans is verder klein dat dit ook impact heeft op de werking van de smartphone. De Pura 70 zal gewoon de P60 opvolgen en volgens Digital Chat Station bestaat de Pura 70-serie uit vier toestellen. Zo verwachten we de reguliere Pura70, de Pura70 Pro, de Pura70 Pro+ en de Pura70 Ultra.

Volgens de bron krijgen de smartphones een 6,7-inch OLED-scherm, een 50MP camera met variabel diafragma, 12GB tot 16GB werkgeheugen en 512GB tot 1TB opslagruimte. Een introductiedatum hebben we nog niet en ook is het nog onduidelijk of Huawei de Pura 70-serie in Nederland zal uitbrengen. De Huawei P60 Pro verscheen vorig jaar wel in Nederland op de markt.

via [AW]