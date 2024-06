Specificaties Van HMD Skyline Uitgelekt

HMD Global, de fabrikant die al jaren verantwoordelijk is voor de productie van Nokia-smartphones, brengt sinds kort ook smartphones onder de eigen merknaam op de markt. Deze zomer verwachten we de HMD Skyline, waarvan nu een aantal specificaties zijn uitgelekt.

Nadat HMD Global onlangs de HMD Pulse-serie introduceerde kijken we deze zomer uit naar de introductie van de HMD Skyline. Naar verwachting zal de officiële introductie in juli plaatsvinden, maar in het geruchtencircuit zijn nu al een groot aantal specificaties opgedoken.

Hoe de smartphone er precies uit komt te zien is nog onduidelijk, maar de geruchten spreken over een 120Hz OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4900 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De behuizing heeft een IP67-certificatie gekregen en de smartphone draait uit de doos op Android 14.

Een exacte adviesprijs hebben we nog niet, maar de bron spreekt over een prijskaartje van ongeveer 520 euro.

