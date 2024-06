Eerste Details Van CMF by Nothing Phone 1 Uitgelekt

CMF by Nothing, een dochteronderneming van Nothing, heeft een teaser gedeeld van een smartphone. De teaser laat zien dat de “CMF Phone 1” een schroef aan de achterkant heeft. In het geruchtencircuit zijn al een aantal specificaties uitgelekt.

Volgens de berichten mogen we zowel de Phone (3) als de CMF Phone 1 in juli verwachten. CMF by Nothing heeft alvast een teaser-afbeelding gedeeld en in het geruchtencircuit zijn zowel foto’s als specificaties opgedoken. De foto’s zijn afkomstig van Technerd_9, maar het design van de CMF Phone 1 is niet goed zichtbaar omdat de smartphone in een beschermhoes zit. Wel zien we de locatie van de dubbele rear-camera.

Volgens Technerd_9 beschikt de CMF Phone 1 over een 6,7-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Dimensity 7200-processor, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en twee 50MP lenzen. De specificaties komen grotendeels overeen met die van de Nothing Phone (2a), maar het design van de CMF Phone 1 is wel anders. Volgens de bron ontbreekt een Glyph-verlichting en bestaat de behuizing uit kunststof en nepleer.

De smartphone van CMF by Nothing zou in de kleuren groen, zwart, blauw en oranje op de markt verschijnen voor een adviesprijs van 249 dollar. De oranje uitvoering zal echter alleen in India verkrijgbaar zijn.

The CMF Phone Specifications 📱



Model: A015

Plastic Frame + vegan leather/polycarbonate back

6.7" OLED, 120Hz refresh rate display with uniform and thick bezels

MediaTek Dimensity 7200

5000 mAh battery + 33w Wired Charging pic.twitter.com/pFqDio5mpu — Technerd (@Technerd_9) June 3, 2024

