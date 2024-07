Persfoto’s Van Samsung Galaxy Z Flip 6 Uitgelekt

We hoeven nog maar een paar dagen te wachten voordat het Samsung Galaxy Unpacked-evenement van start gaat, maar op het internet zijn vlak voor de officiële introductie al een aantal persfoto’s opgedoken waarop de Galaxy Z Flip 6 van meerdere kanten te zien is.

De introductie van de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6 zal op 10 juli plaatsvinden, maar de meeste gegevens van de nieuwe opvouwbare smartphones zijn al uitgelekt. Nadat we eerder al renders te zien kregen, is de Galaxy Z Flip 6 dit keer goed te zien op gelekte persfoto’s. Ook zijn de meeste specificaties van de smartphone inmiddels uitgelekt. Zo verwachten we onder andere een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 25W of 35W snelladen.

Het vouwbare scherm is 6,7-inch groot. Het gaat om een AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. In dit scherm vinden we een 10MP selfie-camera en achterop een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. De behuizing meet 165,0 x 71,7 x 7,4 millimeter.

Na de officiële introductie op 10 juli zetten wij alle details van zowel de Galaxy Z Flip 6 als de Galaxy Z Fold 6 op een rijtje.

via [droidapp]