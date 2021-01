Samsung Deelt Teaser Voor Galaxy S21

Er zijn al verschillende keren beelden van de Galaxy S21 uitgelekt en nu heeft Samsung zelf de eerste teaser voor de lancering van de Galaxy S21-serie gedeeld. De teaser toont alle wijzigingen die Samsung aan het uiterlijk van de Galaxy S-serie heeft doorgevoerd sinds de eerste Galaxy S-smartphone tot aan de Galaxy S20.

Over een korte tijd zal Samsung de Galaxy S21-serie introduceren, die bestaat uit de reguliere Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. We krijgen de smartphones te zien tijdens het aankomende Unpacked-event, die vermoedelijk op 14 januari al gehouden zal worden. In een eerste teaser hint Samsung nu naar de komst van de smartphone. De fabrikant noemt de Galaxy S21 niet bij naam, maar gaat in de teaser wel alle bestaande Galaxy S-toestellen bij langs. De teaser eindigt met de tekst “A new Galaxy awaits”.

Vermoedelijke specificaties zijn eerder al uitgelekt. De smartphones verschijnen waarschijnlijk ongeveer twee week na de officiële introductie in de winkels. Zijn jullie van plan om dit jaar over te stappen naar de Galaxy S21?

via [droidapp]