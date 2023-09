Motorola Introduceert Edge 40 Neo, Moto G84 En Moto G54

Motorola heeft deze week drie nieuwe aantrekkelijk geprijsde smartphones aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om de Edge 40 Neo, de Moto G84 en de Moto G54, die een adviesprijs meekrijgen van 179 tot 399 euro.

Motorola Edge 40 Neo

De Motorola Edge 40 Neo is de duurste en krachtigste van de drie nieuwe smartphones. De Edge 40 Neo beschikt over een 6,55-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7030-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 68W snelladen. De dubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

De behuizing van de Edge 40 Neo is waterdicht (IP68-certificatie) en 7,76mm dun. De achterkant bestaat uit vegan leer. De Motorola Edge 40 Neo is in Nederland en België verkrijgbaar voor 399 euro.

Motorola Moto G84

Motorola heeft ook de Moto G84 aangekondigd. Dit toestel is honderd euro voordeliger en beschikt over een 6,5-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een full HD-resolutie, een Snapdragon 695-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens die ook macrofoto’s kan maken. De behuizing is 7,6mm dun en heeft een IP54-certificatie gekregen. De Moto G84 is verkrijgbaar voor 299 euro.

Motorola Moto G54

Als laatste heeft Motorola de Moto G54 geïntroduceerd. Dit is een echte budget-smartphone met een 6,5-inch full hd-scherm en een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 7020-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

De Moto G54 met 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost slechts 179 euro. Voor het 8GB + 256GB model betaal je 199 euro.

via [androidplanet]