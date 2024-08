Gelekte Advertentie Toont 41mm- en 45mm-versie Van Google Pixel Watch 3

Er is een videoadvertentie uitgelekt die de Google Pixel Watch 3 in twee verschillende maten laat zien. We zien niet alleen het design van de 41mm en 45mm modellen, maar ook enkele features die de nieuwe smartwatch met zich meebrengt.

De officiële introductie van de Google Pixel Watch 3 zal op 13 augustus plaatsvinden, maar details van de smartwatch zijn al regelmatig voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Dit keer heeft de bekende tech-lekker OnLeaks een videoadvertentie gedeeld die de smartwatch heel duidelijk laat zien. De Pixel Watch 3 verschijnt op de markt met een 41mm en 45mm behuizing en beide modellen krijgen veel dunnere schermranden dan de Pixel Watch 2.

Ook krijgt de Google Pixel Watch 3 een veel helderder scherm dan de voorgaande modellen. Volgens eerdere berichten heeft het scherm namelijk een piekhelderheid van 2.000 nits. In de video wordt er verder aandacht besteed aan de fitnesscapaciteiten van de smartwatch. Je kunt de video hieronder bekijken.

via [notebookcheck]