OnePlus Open “Apex” Met Extra Beveiliging En Meer Opslagruimte Aangekondigd

OnePlus heeft een nieuwe versie van de vouwbare OnePlus Open aangekondigd. De “Apex”-versie heeft meer opslagruimte en is uitgerust met een privacymodus waarmee je de camera en microfoon kunt uitschakelen. Wel betaal je voor de OnePlus Open ‘Apex’ maar liefst 200 euro meer.

We verwachten dat OnePlus in 2025 de opvolger van de OnePlus Open uitbrengt in Europa, maar voordat we kennis kunnen maken met de OnePlus Open 2 heeft de Chinese fabrikant de OnePlus Open ‘Apex’ geïntroduceerd. De verbeterde versie van de OnePlus Open beschikt over een speciale privacymodus die je via de alert slider kunt activeren. In de speciale privacymodus schakelen de microfoon en camera’s uit.

Ook heeft de Apex-editie 1TB opslagruimte in plaats van 512GB en is de achterzijde voorzien van rood nepleer. Wel krijgt de OnePlus Open Apex een adviesprijs mee van maar liefst 1999 euro in plaats van 1799 euro. De reguliere OnePlus Open is inmiddels zelfs al voor 1449 euro verkrijgbaar, waardoor je flink meer geld op tafel moet leggen voor de Apex-editie.

