Samsung Introduceert Slimme Galaxy Ring

Samsung heeft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona de Galaxy Ring aangekondigd. De Samsung Galaxy Ring is een alternatief voor reguliere fitnesstrackers en kan je gezondheid en activiteiten in de gaten houden.

Nadat Samsung eerder al een teaser deelde heeft de fabrikant nu officieel de Galaxy Ring geïntroduceerd. De Samsung Galaxy Ring is een slimme ring met verschillende sensoren aan de binnenzijde. Deze sensoren kunnen onder andere je hartslag, ademhaling, slaap en bewegingen meten. De ring kan op basis van deze gegevens een vroeg stadium van slaapapneu detecteren. Gebruik je de Galaxy Ring in combinatie met een Galaxy Watch, dan kun je nog nauwkeuriger metingen doen. Alle gegevens kun je terugvinden in de Health-app.

De Samsung Galaxy Ring is beschikbaar in de Amerikaanse ringmaten 5 tot en met 13, in de kleuren keramisch zwart, platinazilver en goud. Een prijs en releasedatum hebben we nog niet. Ook heeft Samsung nog geen informatie gegeven over de accuduur van de ring.