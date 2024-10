Afbeeldingen Tonen Oppo Find X8 (Pro) en Oppo Pad 3 Pro

Oppo zal op 24 oktober in thuisland China een aantal nieuwe producten introduceren, waaronder de Find X8, Find X8 Pro en de Pad 3 Pro. Op het internet zijn nu afbeeldingen uitgelekt waarop de vlaggenschip-smartphones en tablet te zien zijn.

De onderstaande beelden zijn gedeeld door de goedgeïnformeerde bron Evleaks. We zien dat de Find X8 en Find X8 Pro qua uiterlijk veel op elkaar lijken. De Pro-versie is echter de enige van de twee die een Quick Capture-knop krijgt. Ook is het scherm van de Pro-versie aan de zijkanten lichtgebogen.

De nieuwe vlaggenschip-smartphone heeft een frame met platte zijkanten en aan de achterzijde een grote ronde camera-module. Oppo brengt de smartphone op de markt in de kleuren roze, wit, blauw en zwart.

De beelden van de Oppo Pad 3 Pro tonen een tablet met de volumeknoppen aan de bovenzijde. De selfie-camera zit in de rand boven het scherm en de rear-camera zit in een kleine ronde module in het midden van de achterzijde. Veel informatie over de specificaties hebben we niet, maar de tablet zou in ieder geval op de markt verschijnen in de kleuren goud en blauw.

De officiële introductie zal op 24 oktober plaatsvinden. Na de introductie kunnen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]