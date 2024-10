“Samsung Wil Volgend Jaar Tri-fold Smartphone Introduceren”

Huawei heeft onlangs de eerste zogeheten tri-fold op de markt gebracht, waarbij het scherm niet één maar twee keer gevouwen kan worden. Nieuw is deze technologie echter niet, want Samsung heeft de afgelopen jaren al meerdere keren prototypes getoond. De Zuid-Koreaanse zou volgend jaar van plan zijn om zijn eerste tri-fold smartphone officieel op de markt te brengen.

Samsung is de grootste speler op de markt van vouwbare smartphones. De fabrikant heeft de compacte Flip-serie en de grotere Fold-serie. Onlangs heeft Samsung in thuisland Zuid-Korea ook de grotere en dunnere Samsung Galaxy Z Fold Special Edition gepresenteerd. Volgens de geruchten komt Samsung volgend jaar echter met nog een andere variant. Deze vouwbare smartphone is nog groter en heeft een tri-fold display, dat twee scharnieren heeft. Hierdoor bestaat de smartphone uit drie delen en kan het scherm uitgevouwen worden tot een volwaardig tablet-formaat.

Samsung Display zou de ontwikkelingen voor de onderdelen die nodig zijn voor een dergelijke smartphone al hebben afgerond. Wanneer de smartphone precies op de markt verschijnt is echter nog onduidelijk.

Kan je niet wachten op Samsung’s tri-fold? Dan kun je de Mate XT Ultimate Design van Huawei eens bekijken.

