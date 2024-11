Nothing Introduceert Glow-in-the-dark Versie Van Nothing Phone (2a) Plus

Nothing heeft een speciale versie van de Phone (2a) Plus aangekondigd. De smartphone heeft een glow-in-the-dark behuizing, die oplicht in het donker. De smartphone is echter extreem beperkt verkrijgbaar.

De nieuwe smartphone heet Nothing Phone (2a) Plus Community Edition. Aan de buitenkant ziet de smartphone er wat anders uit dan de reguliere Phone (2a) Plus, maar de specificaties zijn wel gelijk gebleven. De smartphone beschikt dus over een 6,7-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Dimensity 7350 Pro-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een 50MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

Aan de achterkant vinden we een opvallend grijs/groen patroon. Het gaat om een glow-in-the-dark patroon die in het donker groen oplicht. Dit design is het resultaat van een wedstrijd waarin Nothing zijn community vroeg om speciale designs voor de Phone (2a) te maken.

De Nothing Phone (2a) Plus Community Edition is helaas beperkt verkrijgbaar. Nothing maakt slechts 1000 exemplaren en om kans te maken moet je je registreren op de website van Nothing. De verkoop start 12 november.

