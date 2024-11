Google Brengt Android 16 Al In Het Voorjaar Uit

Google heeft bekendgemaakt dat de release van Android 16 in april, mei of juni zal plaatsvinden. We hoeven dit keer dus niet tot de zomer of het najaar te wachten voordat we met de nieuwste versie van Android aan de slag kunnen.

De stabiele versie van de eerste volgende grote Android-release zal in het tweede kwartaal van 2025 beschikbaar worden gemaakt. Google zal tegen het einde van het jaar ook nog een tweede kleinere update uitrollen. Waarschijnlijk gaat het om een update die wat bugfixes en extra functies met zich meebrengt. Een soort Android 16.1.

Google geeft verder aan dat ontwikkelaars eerder moeten beginnen met het testen van hun applicaties op Android 16. De kleinere update later in het jaar heeft geen impact op de werking van apps en ontwikkelaars hoeven voor deze update dus geen extra testen uit te voeren.

via [tweakers]