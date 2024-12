“Nothing Brengt In 2025 Drie Budget-smartphones Uit”

Nothing zou van plan zijn om volgend jaar minstens drie budget-smartphones op de markt te brengen. De introductie van de langverwachte Nothing Phone (3) lijkt echter nog ver weg.

Uit gelekte registraties blijkt dat Nothing in 2025 minstens drie smartphones zal introduceren. De smartphones met modelnummers ‘A059’, ‘A059P’ en ‘A001’ zijn volgens bronnen de Nothing Phone (3a), de Nothing Phone (3a) Plus en de CMF Phone 2.

De langverwachte Nothing Phone (3) staat er dus niet tussen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de opvolger van de Phone (2) niet in 2025 op de markt verschijnt, maar de fabrikant lijkt wel meer tijd nodig te hebben en zich daardoor eerste te focussen op drie nieuwe budget-smartphones. Nothing heeft onder andere tijd nodig voor de ontwikkeling van AI-functies voor de Nothing Phone (3).

Volgens de geruchten krijgt de Nothing Phone (3a) een Snapdragon 7s Gen 3-processor, die sneller en zuiniger is dan de chipset in de Phone (2a). Meer specificaties van de Phone (3a), Phone (3a) Plus en de CMF Phone 2 zijn echter nog niet uitgelekt.

via [androidplanet]