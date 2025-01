Gelekte Foto Toont Dunne Schermranden Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung zal de Galaxy S25-serie naar verwachting op 22 januari officieel introduceren, maar zoals gebruikelijk duiken voor de officiële introductie verschillende geruchten op. Dit keer is een foto uitgelekt waarop de dunne randen van de Galaxy S25 Ultra te zien zijn, aldus de bron.

De onderstaande foto is gedeeld door Jukanlosreve, die laat weten dat de afbeelding afkomstig is van de goedgeïnformeerd tech-lekker Ice Universe. Op de afbeelding zien we volgens de bron de Samsung Galaxy S25 Ultra, die zeer dunne schermranden heeft. Slechts een deel van de smartphone is zichtbaar, maar we kunnen ervan uitgaan dat de rand rondom het scherm aan alle kanten even dun is.

De afbeelding komt overeen met eerdere geruchten en laat zien dat het scherm naast dunne randen ook rondere hoeken heeft. De huidige Galaxy S24 Ultra heeft hoeken zonden rondingen. De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Elite-chipset en een verbeterde camera met een betere zoom-ervaring. Na de officiële introductie later deze maand zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

S25 Ultra



Source: Ice Universe pic.twitter.com/cIAbJuoTlu — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) January 4, 2025

via [AW]