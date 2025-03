Sony Xperia 10 VI Ontvangt Android 15-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Sony Xperia 10 VI. De update werkt de software op de voordelige smartphone bij naar Android 15. De Android 15-update rolde eerder al uit naar verschillende andere smartphones van de Japanse fabrikant.

Sony heeft de Android 15-update de afgelopen maanden naar meerdere smartphones uitgerold, inclusief de Xperia 1 V, de Xperia 5 V en de Xperia 10 V. Nu staat de update ook klaar voor de Xperia 10 VI, zo blijkt uit berichten van gebruikers. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Na de installatie van de Android 15-update kunnen gebruikers aan de slag met de Veilige Map-functie, nieuwe achtergronden, een vernieuwde instellingen-scherm en de nieuwe SideSense functionaliteit. De update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb jij nog geen notificatie ontvangen? Dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 10 VI.

via [droidapp]